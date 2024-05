Santos terá Rincón na vaga de Schmidt contra o América-MG pela Série B; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o América-MG, nesta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille foi obrigado a fazer uma alteração na equipe titular.

Tomás Rincón assume o lugar de João Schmidt, que não viajou com a delegação. O volante sofreu entorse no tornozelo direito na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro, e não se recuperou a tempo.

No ataque, Willian Bigode e Weslley Patati foram mantidos. Guilherme (lesão muscular), Julio Furch (pubalgia) e Pedrinho (pubalgia) seguem de fora.

Assim, o Santos vai a campo com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero.

Do outro lado, o técnico Cauan Almeida montou o América-MG com: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Adyson, Renato Marques e Fabinho.

O Peixe lidera a Série B, com 15 pontos, três a mais que o Coelho, que aparece em quarto.

A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada.