Renato cita principais dificuldades do Grêmio na retomada e se emociona ao falar sobre tragédia no RS

O Grêmio voltará a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o The Strongest, pela sexta rodada da Libertadores. A equipe, portanto, jogará depois de quase um mês por conta das enchentes no Rio Grande do Sul - a última vez em campo foi o empate sem gols contra o Operário, fora de casa, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril.

De acordo com o técnico Renato Gaúcho, em coletiva no CT do Corinthians juntamente com o presidente Alberto Guerra, a parte psicológica e o ritmo de jogo são as principais dificuldades nesta retomada.

"Está sendo muito difícil nessa parte psicológica. Eles são profissionais, têm treinado. Hoje, mesmo no café, eu estava falando com o presidente e estamos com a cabeça aqui, mas sempre na preocupação com o nosso povo, com a família deles, a maioria tirou a família de lá, tem uma saudade deles imensa", disse.

"Todos os clubes estão jogando menos os do Sul. Então, eles estão com esse ritmo de jogo. A mesma coisa de voltar de uma pré-temporada no final do ano para janeiro, todo clube precisa de mais ou menos uns oito a dez jogos para readquirir o ritmo necessário, aí que o nosso prejuízo vai ser maior, vai ter que jogar uma decisão a cada três dias. A parte física é a de menos, o que vai faltar é o ritmo de jogo", completou.

Durante a coletiva, o comandante do Grêmio ficou emocionado ao falar sobre a tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

"É difícil até de falar, sou emotivo. É botar o grupo para cima, eu tenho família também no Rio Grande do Sul. Penso de manhã, tarde e de noite no povo em geral. Tenho ajudado bastante, o grupo tem ajudado, amigos mais próximos, além do Brasil todo ter ajudado.É difícil de falar, falei da outra vez que quem está no meio do furacão sabe o que está acontecendo. A chuva não para, a gente ajuda. Muita gente acha fora do Rio Grande do Sul que daqui a pouco as águas baixam e as coisas voltam ao normal. Não volta ao normal. Muito gente perdeu tudo, como que essas pessoas vão fazer. Por isso que estamos levantando essa bandeira do nosso estado, pedindo essa ajuda, se não está sendo fácil para a gente aqui, imagina para o povo que está lá. Mas, ao mesmo tempo temos um povo (gaúchos) unido. Sofrimento é grande, mas com as nossas forças vamos vencer", finalizou.

O confronto contra o The Strongest está marcado para acontecer na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. Com três pontos, o Imortal está na lanterna do Grupo C, mas tem uma partida a menos que Estudiantes (4) e Huachipato (5) e duas de desvantagem para o time boliviano.