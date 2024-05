PVC: Abel surpreendeu o próprio estafe ao não explicar polêmica com Al Sadd

Abel Ferreira surpreendeu o próprio estafe ao não explicar a polêmica do pré-contrato com o Al Sadd, do Qatar, que cobra o treinador na Fifa. A informação é de Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Mesmo o estafe do Abel se surpreendeu por ele não falar que não assinou o contrato, que é o que ele está dizendo intimamente, internamente. É possível que o Palmeiras tenha dito para ele não falar, mas ele não esclareceu ontem. A gente disse aqui que o Abel diria provavelmente que não assinou contrato nenhum, mas não foi o que ele disse. Ele disse 'não vou falar mais sobre isso, vou falar que eu sou o técnico do Palmeiras e estou onde queria estar'.

Intimamente, repito, ele está dizendo que não assinou o contrato, que não assinou papel nenhum. Então, no meu ponto de vista, ele deveria ter dito 'não assinei papel nenhum, estou a me defender na Fifa. Se eles estão dizendo que eu assinei algum papel, Vamos ver que papel eles vão apresentar, porque não é minha assinatura e eu vou ter meus advogados para me defender do processo na Fifa'. Isso é o que ele poderia ter dito, mas não foi o que ele disse. Paulo Vinícius Coelho

