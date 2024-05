Perto de despedida do Palmeiras, Endrick faz post após jogo da Copa do Brasil e diz: "Tá chegando a hora"

Endrick deixou os corações de todos os palmeirenses um pouco mais apertados na tarde desta sexta-feira. O atacante, vendido ao Real Madrid, publicou uma foto nas redes sociais em que fez referência a sua iminente despedida do Palmeiras.

"Tá chegando a hora...", disse o camisa 9 em seu perfil nas redes sociais. Acompanhado do escrito na legenda, o jogador colocou um emoji triste e um coração verde.

O empate contra o Botafogo-SP, disputado na última quinta-feira, foi o antepenúltimo de Endrick com a camisa alviverde. Nesta temporada, o atacante terá somente mais duas partidas com o Verdão: uma contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, e outra contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.

O centroavante só defenderá as cores do Palmeiras em mais dois jogos por conta da convocação para a Seleção Brasileira principal. O técnico Dorival Júnior chamou-o para a disputa da Copa América, que acontece dos dias 20 de junho a 14 de julho deste ano.

Contudo, a preparação para a competição começará semanas antes - atletas de clubes brasileiros se apresentarão no dia 3 de junho. O jovem já estará com a Seleção para os amistosos contra México e Estados Unidos e perderá os compromissos com o Palmeiras.

Já uma semana após o término da Copa América, Endrick completará 18 anos e rumará a Europa para reforçar o Real Madrid.

Com a camisa do Palmeiras, Endrick acumula, até o momento, 21 gols e quatro assistências em 78 confrontos. O camisa 9 já conquistou cinco títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O atacante fará sua despedida da torcida no Allianz Parque nesta quinta-feira. O Verdão encara o San Lorenzo, pela última rodada do Grupo F da Libertadores, a partir das 19h (de Brasília). Já a 'última dança' será contra o Criciúma, no próximo domingo (2/6), às 16h, no Heriberto Hulse, pela sétima rodada do Brasileirão.