Neoway real sofre prejuízo após fake aparecer em polêmica com Corinthians

A empresa Neoway, a maior de Big Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios da América Latina, tem sofrido com a polêmica da intermediação da Vai de Bet no Corinthians.

O que aconteceu

Parte da intermediação do contrato da patrocinadora Vai de Bet no Corinthians foi depositada para uma empresa de fachada: a Neoway Soluções. O problema é que existe uma empresa de fato chamada Neoway.

A Neoway real precisou explicar aos seus clientes que não tem nada a ver com o Corinthians e se viu prejudicada em algumas negociações com novos parceiros.

O curioso é que a Neoway tem entre seus serviços justamente prevenir fraudes com empresas de fachada. A utilização do nome de firmas reais é comum em esquemas de corrupção.

A Neoway é uma empresa de tecnologia e análise de dados há 15 anos no mercado, com sede em São Paulo e Florianópolis e mais de 500 funcionários. Em 2021 foi adquirida pela B3. São mais de 1100 clientes corporativos, mais de 20 indústrias diferentes: financeiro, seguro, saúde, automativo, entre outros. Dentro da solução de análise de dados, algumas são de prevenção de fraude para identificar empresas de fachada. São montadas em CPF aleatório, sem estrutura nenhuma e pegam nome emprestado de empresa maior. Se fazem passar desapercebido ou passam golpes. É irônico a Neoway ter sido escolhido para isso pois é o que tentamos evitar [risos]

Rodrigo Barcia, presidente da Neoway

A Neoway Soluções, empresa de fachada, recebeu R$ 1,042 milhão. A firma tem Edna Oliveira dos Santos como proprietária, uma mulher que sobrevive com o Bolsa Família na cidade de Peruibe, litoral de São Paulo.

O pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design é a origem da desconfiança. O valor foi combinado pela intermediação dos R$ 730 milhões do patrocínio master da Vai de Bet no Corinthians.

A Rede Social Media Design pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do presidente Augusto Melo. Cassundé é parceiro do diretor de marketing do Corinthians, Sergio Moura. Sergio pediu licença do cargo.

A Rede Social Media Design repassou pouco mais de R$ 1 milhão para a empresa laranja Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

Os dois pagamentos de comissão para a Rede Social foram feitos em um intervalo de três dias e à revelia do diretor financeiro do Corinthians, Rozallah Santoro, que estava fora do Parque São Jorge. As transferências foram determinadas pelo diretor administrativo, Marcelo Mariano, sob alegação de que a Rede Social havia emitido notas fiscais e pagado os impostos.

Em nota oficial, o Corinthians disse que a negociação foi legal e que não se responsabiliza sobre eventuais repasses a terceiros.

"Todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. Caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias".