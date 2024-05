Maioria não quer derrubar Augusto Melo, apesar da pressão imensa, diz Juca

Juca Kfouri destacou no Posse de Bola a repercussão no Corinthians da denúncia de um "laranja" na transação com a Vai De Bet. Segundo o colunista do UOL, há no clube quem defenda a derrubada do presidente Augusto Melo, que ainda conta com o apoio da maioria.

Boa parte do eleitorado do Augusto Melo dizia que votaria nele porque era mais fácil derrubá-lo por meio de um impeachment do que derrubar a turma do Andrés Sanchez. Há dentro do Corinthians quem queira, mas há ainda uma maioria que não quer, por achar que se derrubá-lo volta a turma do Andrés Sanchez. Não tem uma terceira via. O Corinthians ferve, o Corinthians com uma dívida de R$ 2 bilhões. Aliás, lembre-se também a prometida Semana da Transparência, que até agora nada. Juca Kfouri

'Abel está devendo mais do que explicações', afirma Danilo Lavieri

Danilo Lavieri destacou que Abel Ferreira está devendo mais do explicações sobre o caso do Al Saad: está devendo futebol mesmo no Palmeiras. O colunista do UOL analisou o empate sem gols contra o Botafogo-SP, que foi o bastante para classificar o Verdão na Copa do Brasil.

Abel tem mais elenco que o Flamengo e se tornou previsível, diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro afirmou que Abel Ferreira tem hoje no Palmeiras um elenco melhor que o do Flamengo e precisa ser cobrado pelos resultados em campo. Já em relação ao comportamento, o português se tornou previsível e não é melhor nem pior que ninguém, disse ele.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília).

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília).

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília).

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília).

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra