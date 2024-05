Lomba valoriza oportunidade como titular no Palmeiras e projeta duelo contra o San Lorenzo: "Jogo duro"

Na noite da última quinta-feira, o Palmeiras garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com Marcelo Lomba como titular no gol, o Alviverde empatou sem gols com o Botafogo-SP e aproveitou a vantagem construída no jogo de ida para assegurar a classificação.

Abel Ferreira tem promovido um rodízio na meta do Palmeiras, o que tem dado bons frutos. Na Copa do Brasil, Lomba tem ganhado tempo de jogo como titular, enquanto Weverton segue sendo o primeiro goleiro na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Após o treino desta sexta-feira, em entrevista ao canal oficial do clube, Lomba valorizou as oportunidades que tem recebido com Abel Ferreira na atual temporada e destacou todo o trabalho do elenco palmeirense na busca por novos títulos. O arqueiro já foi titular em cinco partidas.

"Fico feliz com mais uma oportunidade. Entre os goleiros aqui, a meta número um é sair sem tomar gol, é dar segurança para a equipe. Foi mais um passo dado. Agora é mirar os objetivos para frente. Particularmente, estamos trabalhando muito. Acho que é uma marca desse grupo, ser consistente em trabalhar duro. Sabemos que o Palmeiras quer conquistar todas as competições. Esse período de preparação é importantíssimo. Todos os atletas estão no seu mais alto nível para poder corresponder", declarou o jogador.

Lomba chegou ao Palmeiras em 2022 e, deste então, disputou 21 partidas. O goleiro de 34 anos tem contrato com o Verdão até o final deste ano. Defendendo as cores do clube, ele conquistou três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Os frames do jogo-treino de hoje contra o São Caetano estão no ar! Veja os gols e os detalhes da manhã por aqui ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/P5PYp9lXHC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2024

Virada de chave

Lomba também afirmou que Palmeiras já virou a chave após a classificação na Copa do Brasil. O foco neste momento é a Copa Libertadores, em que o Verdão tem a oportunidade de garantir a liderança geral da competição pela sétima vez nos últimos oito anos.

"Agora é foco total na Libertadores. Tem um jogo importante contra o San Lorenzo. Ficamos felizes por já estarmos classificados, mas queremos esse primeiro lugar geral. Sabemos da importância e vemos isso nas últimas Libertadores, no Campeonato Paulista, quando decidimos em casa. Gostamos desse apoio da torcida, preferimos sempre decidir no Allianz por essa atmosfera", disse.

O goleiro completou: "Contra o San Lorenzo falta mais um passo importante. Sabemos que vai ser um jogo duro, porque para eles também vale a classificatória. Então, é aquilo que eu falei: ser consistente, performar bem, é a marca desse grupo. Vamos colocar mais 90 minutos de concentração e intensidade para vencer".

Para garantir a liderança geral do torneio, o Palmeiras depende apenas de si. Com quatro vitórias e um empate, o Alviverde tem 13 pontos. Disputando a primeira posição, Talleres e River Plate têm a mesma pontuação do time brasileiro, mas ficam atrás do pelo saldo de gols. O Palestra ainda garantiu o topo do Grupo F e a classificação às oitavas de final de forma antecipada.

O duelo contra o San Lorenzo está marcado para a próxima quinta-feira (30). Pela última rodada do Grupo F da Libertadores, o Palmeiras entra em campo a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, na partida que marcará a despedida de Endrick do palco alviverde.