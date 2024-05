Liderado por Jaylen Brown, Celtics abrem 2 a 0 na final do Leste da NBA

O Boston Celtics fez o dever de casa e está com a vantagem de 2 a 0 na final da Conferência Leste da NBA. Nesta quinta-feira, mais uma vitória sobre o Indiana Pacers, desta vez com o placar de 126 a 110, no TD Garden.

As ações ofensivas dos Celtics estiveram com a liderança de Jaylen Brown. Inspirado, o ala igualou a sua melhor atuação em playoffs ao anotar 40 pontos.

Depois do jogo, Joe Mazzulla, técnico dos Celtics, recebeu o questionamento se Jaylen Brown quis dar uma resposta em quadra por não aparecer na eleição do quinteto principal da temporada feita pela NBA.

"Acho que ele se preocupa com isso de uma forma que o motiva, e acho que ele realmente não se importa com isso", disse o treinador celta.

Outras peças de Boston funcionaram bem nesta quinta-feira: Jayson Tatum e Derrick White anotaram 23 pontos cada e Jrue Holiday conseguiu um duplo-duplo, com 15 pontos e 10 assistências.

Do lado dos Pacers, Pascal Siakam apareceu como destaque ao marcar 28 pontos. Agora, a série se muda para Indiana, onde o time da casa soma 11 vitórias consecutivas - sendo seis delas nos playoffs. O próximo duelo será no sábado, às 21h30 (de Brasília).