Capitão do América-MG pede desculpa por gol com goleiro do Santos machucado

Juninho, que é capitão do América-MG, pediu desculpas pelo gol marcado pelo companheiro Renato Marques, que chutou a bola para o gol do Santos em meio aos gritos de João Paulo para paralisar o duelo entre as equipes — o goleiro se machucou durante uma disputa com o jogador do time mineiro e foi substituído. O meio-campista falou no intervalo ao Premiere.

Erro assumido. "Sendo bem sincero: eu acho que erramos. Quando a gente fala de fair play..."

Exemplo fora do campo. "Há alguns dias, falei sobre a tragédia de Porto Alegre e cobrei que nós, como seres humanos, fôssemos melhores. Talvez na primeira oportunidade de demonstrarmos isso, falhamos."

Falha coletiva. "Não estou dizendo que o Renato falhou: nós falhamos. Fizemos o gol desta forma. Espero que não seja nada grave ao João Paulo, peço desculpas a ele, ao Santos, ao Brasil e ao mundo. Isso é independente se fosse diferente se acontecesse com eles. A gente tem que demonstrar nossa atitude."

Gol polêmico

João Paulo recebeu um recuo de bola direto de seus companheiros de linha aos 13 minutos. O goleiro, rapidamente, foi apertado por Renato Marques.

O atacante do América-MG tentou desarmar o adversário, que o driblou e continuou com a posse de bola dentro da área.

O goleiro do Santos se machucou no momento da finta e pediu a paralisação da partida ao árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Renato Marques, que ficou com a bola, chutou para o gol vazio e irritou os jogadores dos paulistas, que partiram para cima do atleta.

Depois de alguns minutos, o árbitro validou o gol, esquentando de vez o clima na Arena Independência.

João Paulo deixou o gramado lesionado e foi substituído por Brazão, que deixou o banco às pressas.

Assista ao lance