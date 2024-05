João Paulo deixa jogo do Santos contra o América-MG com suspeita de lesão tendínea no tornozelo

O Santos pode perder uma peça importante para os próximos jogos da temporada. O goleiro João Paulo sentiu fortes dores no pé esquerdo nesta sexta-feira, na partida contra o América-MG, fora de casa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o relógio marcando 14 minutos, Pituca recuou para João Paulo, que foi pressionado, mas conseguiu driblar Renato Marques. O goleiro, porém, sentiu o tornozelo esquerdo e não conseguiu seguir na jogada. O atacante do Coelho tomou a bola e mandou para o gol. Imediatamente, os santistas partiram para cima do rival, cobrando a falta de fair play.

O tento foi válido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. João Paulo, por sua vez, precisou deixar o gramado de maca. Ele tem suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames neste sábado, ao chegar em Santos.

O camisa 1 do Alvinegro Praiano foi titular em todos os 23 compromissos do clube na temporada. Gabriel Brazão entrou na vaga do arqueiro.

O Santos volta a campo apenas no dia 3 de junho, segunda-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. Por decisão da diretoria alvinegra, o jogo será disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR), às 20 horas (de Brasília).