Grêmio lança uniforme com homenagem a título de 1989; veja detalhes

O Grêmio lançou, nesta sexta-feira (24), seu novo uniforme principal para a temporada de 2024. O traje presta uma homenagem a um título do clube em 1989 que é bastante especial aos torcedores.

Detalhes da camisa

O modelo da Umbro celebra o título da Copa do Brasil conquistada há 35 anos. O time gaúcho foi o primeiro a faturar o torneio no atual modelo imposto pela CBF depois de superar o Sport.

O troféu também é lembrado na barra frontal do uniforme, que tem um patch especial que mostra o mapa do Brasil com a silhueta da taça em questão com o ano da conquista.

Detalhe da nova camisa do Grêmio tem referência ao título da Copa do Brasil de 1989 Imagem: Divulgação/Umbro

O azul e o preto foram mantidos, assim como as tradicionais listras brancas verticais. A palavra "Imortal" também aparece, mas na parte de trás do traje.

O Grêmio lançou o modelo com uma missão referente à tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Uma parte das vendas das camisas será repassada para ajudar às vítimas das enchentes no estado.

O item já pode ser comprado nas lojas oficiais do clube. Serão comercializados os uniformes nas versões jogador e torcedor nos gêneros masculino, feminino e juvenil.