Gabigol custa quanto ao Flamengo? Quem pode comprá-lo? Conheça os valores

No Finanças do Esporte, que acontece toda sexta às 10h no YouTube do UOL Esporte, Rodrigo Mattos explicou quanto Gabigol custa hoje ao Flamengo e quanto custaria contratá-lo. O colunista do UOL também detalhou quanto o clube desembolsou pelo atacante até agora.

Segundo Mattos, Gabigol quer salário acima de R$ 1,5 milhões mais o pagamento de luvas em torno de R$ 50 milhões pela assinatura de um novo contrato. O atacante tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2024 e já pode assinar um pré-contrato com outro clube na janela de transferências do meio do ano.

A multa do Gabriel, que é R$ 700 milhões para o Brasil e 30 milhões de euros para fora, não vale mais de referência porque o Gabriel está a seis meses do fim do contrato. Quanto que ele vale hoje para ser negociado? No ano passado, quando ele fez a proposta de renovação ao Flamengo, ele queria receber luvas de mais de R$ 50 milhões. Então, esse era o patamar dele no ano passado antes de todas essas questões do dopping, a questão do desempenho esportivo, essa polêmica com a camisa, e ele queria um salário acima de R$ 1,5 milhão. Esses eram os valores naquela época. O que ele vale hoje a gente pode discutir a partir desses parâmetros. Rodrigo Mattos

Proposta de Gabigol ao Flamengo

Luvas: R$ 50 milhões.

R$ 50 milhões. Salário mensal: Acima de R$ 1,5 milhão.

PVC: 'Quem vai pagar isso pelo Gabigol?'

Paulo Vinícius Coelho mostrou que Gabigol ganharia R$ 2,5 milhões por mês, somados salário e luvas parceladas, num eventual contrato de 4 anos. Para PVC, hoje não vale à pena.

Ele vai ganhar R$ 2,5 milhões por mês, sendo R$ 1 milhão de luvas, o que vai totalizar R$ 48 milhões de luvas ao final de quatro anos de contrato. Quem é que vai dar isso a ele? É alto, R$ 50 milhões de luvas por quatro anos de contrato, você dilui o preço, mas você paga caro por esse jogador de hoje que não joga. O Gabigol não está se escalando, simples assim, nesse momento o Gabigol não se escala. Eu acho que ele vai voltar jogar bem, se vai ser no Flamengo ou em outro clube é outro problema, mas hoje ele não está jogando nada e não vale isso. Paulo Vinícius Coelho

Dono da Crefisa ainda pode investir no Vasco. Quais os limites?

Os colunistas do UOL explicaram por que o dono da Crefisa, José Roberto Lamacchia, desistiu de comprar a SAF do Vasco. No entanto, ele pode fazer algum investimento no Cruz-Maltino, como por exemplo no naming rights de São Januário. O empresário tem boa relação com Pedrinho, presidente do clube social.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília).

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília).

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília).

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília).

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Finanças do Esporte na íntegra