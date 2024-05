Destaque de La Liga jogou por 2 anos com caco de vidro no pé, conta técnico

Do UOL, em São Paulo

Iñaki Williams, atacante do Athletic Bilbao reconhecido por ser um dos jogadores mais duráveis do futebol mundial, conviveu com um problema físico inusitado.

O que aconteceu

Williams jogou por dois anos com um caco de vidro dentro de seu pé. A revelação foi feita nesta sexta-feira (24) por Ernesto Valverde, técnico do Athletic Bilbao.

O jogador sofreu um acidente doméstico em 2022, no qual quebrou um objeto de vidro. Recentemente, Williams passou a reclamar de dores em uma cicatriz no pé e iniciou tratamento médico.

O atacante passou por cirurgia na última terça (21). Uma ressonância realizada no fim do tratamento levou à descoberta de um caco de 2 cm dentro do corpo de Williams. O objeto foi retirado.

Iñaki Williams bateu o recorde de jogos consecutivos (em La Liga) e ganhou a Copa do Rei com um pedaço de vidro de 2 cm no seu pé Ernesto Valverde

Caco de vidro removido do pé de Iñaki Williams Imagem: Reprodução/Instagram

Williams brincou com a situação. O atacante postou em suas redes sociais imagem do pedaço de vidro, com um emoji de alívio.

O jogador teve temporada de destaque no Bilbao apesar do problema. Williams fez 11 gols nesta temporada e é o vice-artilheiro da equipe até o momento. Ele participou ativamente da conquista da Copa do Rei, primeiro grande título do clube em 40 anos.

O atacante detém recorde histórico de jogos consecutivos no Campeonato Espanhol. Williams entrou em campo em 251 partidas consecutivas entre abril de 2016 e janeiro de 2023. Na atual temporada, ele participou de 34 jogos do Bilbao em La Liga.