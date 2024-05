Com dois de Duda Sampaio, Corinthians bate RB Bragantino e vence segunda no Paulistão feminino

O Corinthians venceu o RB Bragantino nesta quinta-feira, por 3 a 1, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Paulistão feminino. Duda Sampaio (2x) e Jaqueline marcaram os gols do Timão, e Débora fez para o Massa Bruta.

O triunfo foi o segundo do Corinthians na competição. O Timão ocupa a liderança do torneio com seis pontos conquistados. O RB Bragantino, por sua vez, segue sem vencer e ocupa a quinta posição com apenas uma unidade.

Ambos os times voltam a campo no dia 4 de junho (quarta-feira), pela terceira rodada do Paulistão. Enquanto o Corinthians enfrenta o Santos, o RB Bragantino encara a Ferroviária.

Comemora, Dudaaa!? ? @rodrigogazzanel INTERVALO | Red Bull Bragantino 0 x 1 Corinthians pic.twitter.com/TYSvaFqQbb ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 25, 2024

O Corinthians saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Duda Sampaio aproveitou rebote na grande área e bateu para marcar o primeiro gol do Timão no confronto.

Logo aos dez minutos do segundo tempo, Duda Sampaio apareceu mais uma vez, dessa vez para ampliar o marcador em Santana de Paranaíba. Após cruzamento rasteiro de Vic Albuquerque, a meia apareceu livre na pequena área para tocar para o gol.

Precisando do resultado, o RB Bragantino se lançou ao ataque e, aos 31 minutos, descontou o placar. Débora aproveitou cruzamento após cobrança de falta e desviou de cabeça no cantinho de Kemelli.

O Corinthians chegou ao terceiro gol aos 37 minutos, quando a árbitra marcou pênalti em cima de Eudmilla. Jaqueline bateu no cantinho e converteu a cobrança, dando números finais ao duelo.