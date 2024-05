Com atividades de defesa e ataque, Internacional treina e segue preparação em Itu

O Internacional treinou nesta sexta-feira, em Itu, e deu continuidade à preparação visando a retomada dos jogos. O elenco treinou pela quarta vez no interior paulista.

A delegação do Colorado teve que se deslocar até Itu devido à tragédia no Rio Grande do Sul. As enchentes afetaram as estruturas do clube, como o CT Parque Gigante e o Beira-Rio, que acabaram se tornando locais inviáveis, no momento, para receber jogos e treinos.

O Internacional, que inicialmente estava treinando no estádio da PUC-RS, universidade em Porto Alegre, trabalha com foco no retorno das partidas. O técnico Eduardo Coudet comandou atividades de posicionamento defensivo e construção ofensiva. O argentino dividiu o elenco em dois para a realização do treino.

A sexta colorada foi de trabalhos pela manhã. Equipe finalizou o quarto dia de treinamentos em Itu ?? pic.twitter.com/WTp4MJEuYf ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 24, 2024

Antes, as atividades puderam ser acompanhadas pela imprensa. A comissão técnica organizou exercícios de força no campo neste momento do treino.

O próximo jogo do Inter está marcado para esta terça-feira, contra o Belgrano-ARG, na Arena Barueri, pela sexta rodada da Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

O elenco volta às atividades neste sábado, novamente em Itu, na reta final da preparação para o duelo contra o Belgrano-ARG. O Internacional não entra em campo desde o dia 28 de abril, quando empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Brasileirão.