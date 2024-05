Ceará quer R$ 20 milhões por atacante alvo do Corinthians

Do UOL, em Santos

O Corinthians precisará investir alto se quiser contratar Erick Pulga, atacante do Ceará.

O que aconteceu

O colunista Samir Carvalho informou na live do Corinthians no UOL que o Ceará quer R$ 20 milhões pelo Corinthians.

O valor teria sido repassado ao Timão em uma consulta ao Vozão.

Pulga tem 23 anos e chegaria como opção de velocidade ao ataque. Ele é agenciado por Paulo Pitombeira, empresário que fez as pazes com o presidente Augusto Melo depois do episódio Lucas Veríssimo.