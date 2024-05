CBF altera data e horário do jogo entre Atlético-GO e Corinthians pelo Brasileirão

A CBF alterou a data e o horário do duelo entre Atlético-GO e Corinthians, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, antes marcada para 12 de junho, às 17h (de Brasília), foi remarcada para o dia 11, às 19h. O jogo será disputado no Antônio Accioly, em Goiânia.

A mudança se deu em virtude da solicitação do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão do Brasileiro, que precisava fazer um ajuste na grade.

No dia 12, às 20h, haverá um amistoso da seleção brasileira em preparação para a Copa América. O time de Dorival Júnior encara os Estados Unidos no Camping World Stadium, na Flórida.

A CBF teve que remanejar algumas partidas do Brasileiro em virtude do adiamento da sétima e da oitava rodada por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

Antes de enfrentar o Atlético-GO, o Corinthians entra em campo duas vezes. Na próxima terça-feira (28), o Timão recebe o Racing-URU, às 19h, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Em seguida, no dia 1º de junho, a equipe encara o Botafogo, às 21h, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.