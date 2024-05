Bruno Rodrigues desabafa após nova lesão no Palmeiras: 'Voltarei mais forte'

Nesta sexta-feira (24), após sofrer uma nova lesão, dessa vez no joelho esquerdo, o atacante Bruno Rodrigues, do Palmeiras, se manifestou nas redes sociais. Segundo o clube paulista, o atleta rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante o jogo-treino, diante do São Caetano. Ele terá que passar por uma nova cirurgia.

O atleta afirmou estar vivendo um ano difícil profissionalmente. O camisa 11 estava bem próximo de retornar aos gramados depois de se recuperar de uma primeira lesão no joelho direito, ocorrida no dia 24 de janeiro, na vitória por 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, pelo Paulistão.

"É preciso entender os planos de Deus e confiar em cada passo do processo. Sei que não está sendo um ano fácil pra mim profissionalmente, mas ultrapassarei mais essa barreira, pela minha família e por todos que torcem por mim. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Voltarei ainda mais forte!", escreveu o atleta.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras ainda não definiu a data que irá ser realizada a cirurgia no atacante. Além disso, o clube também não divulgou o tempo que Bruno Rodrigues ficará longe dos gramados.

Por conta do histórico de lesões, Bruno Rodrigues, que foi contratado no final do ano passado com vínculo até 2028, só teve a oportunidade de disputar duas partidas pelo Palmeiras.

O Verdão volta a campo diante do San Lorenzo na próxima quinta-feira (30). O duelo acontece no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela última rodada do Grupo F da Libertadores