Atletismo Brasil disputa Sul-Americano de Corrida de Rua

O Atletismo Brasil disputa neste domingo, em Assunção, no Paraguai, o Campeonato Sul-Americano de Corridas de Rua, com atletas de destaque como Johnatas de Oliveira Cruz, Fábio Jesus Correia e Justino Pedro da Silva, na meia maratona. A seleção nacional terá 10 corredores nas três distâncias da competição milha, 5 Km e meia maratona.

Em 1975, João do Pulo simplesmente AMASSAVA o recorde mundial do Salto Triplo nos Jogos Pan-Americanos do México. O salto de 17.89m colocou o nome de João pra sempre na história do esporte ??? pic.twitter.com/XFTDXrVRhb ? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) May 23, 2024

O campeonato reunirá 26 atletas no masculino e 24 no feminino dos seguintes países: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. A previsão para domingo em Assunção é de sol com nuvens, sem chuva, e temperatura variando de 11 a 19 graus.

Johnatas, é um mineiro de São Pedro dos Ferros que transformou sua resistência dos 25 km da corrida diária que fazia na coleta de lixo em São Paulo (onde vive desde os 12 anos) em aposta no atletismo. Em 2022, deixou de ser coletor e passou a se dedicar ao esporte, aos treinos e evoluiu muito.

Foi o sexto colocado na última São Silvestre, o brasileiro mais bem colocado, medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona, disputado em Santa Cruz de La Sierra (BOL), em 2023. Johnatas é campeão pan-americano de cross country em prova realizada em 2020 em Victoria, no Canadá, numa chegada inesquecível. Este ano, foi segundo colocado nos 10 km no Pan-Americano de Cross Country, em El Salvador.

O baiano Fábio Jesus Correia é outro destaque da equipe. Dentre os seus resultados mais recentes estão o segundo lugar na 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro em 2023 e o ouro nos 10.000 m em pista no Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo em março, em Bragança Paulista. Em 2022 foi o quarto e melhor brasileiro na São Silvestre.