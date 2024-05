América-MG vence Santos em noite tensa com gol polêmico, lesão e confusão

Em jogo marcado por suposta falta de fair play e confusão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 para o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte. Além de ver a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro em risco, o Peixe perdeu o capitão João Paulo por lesão em um gol bastante polêmico marcado por Renato Marques. Willian até empatou, mas Juninho garantiu a vitória dos mandantes na etapa final.

Com o resultado, o time de Fábio Carille estacionou nos 15 pontos e pode ser ultrapassado pelo Goiás — o clube de Márcio Zanardi joga na segunda (27), contra o Avaí, em Florianópolis.

O América-MG, por outro lado, igualou a pontuação dos paulistas, mas fica atrás pelo número de vitórias: são cinco contra quatro até o momento. A equipe de Cauan de Almeida segue invicta no nacional.

Santos e América-MG terão bastante tempo para descanso antes do próximo compromisso na Série B. Os paulistas encaram o Botafogo-SP na segunda (3), enquanto os mineiros visitam o Paysandu no dia seguinte.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve lesão, confusão e um gol para cada lado. O lance que marcou os primeiros 45 minutos ocorreu quando João Paulo, goleiro santista, driblou Renato Marques dentro de sua própria área e se machucou. Ele chegou a pedir paralisação do duelo, mas o atacante americano chutou para o gol vazio e irritou os paulistas — que empataram, com Willian, antes do intervalo.

Na etapa final, o América-MG passou a incomodar e, depois de bola na trave, marcou com Juninho em novo lance reclamado pelos visitantes, desta vez por uma suposta falta em Patati no início da jogada. O Santos tentou reagir, mas não conseguiu superar Dalberson.

Gols e destaques

Gil leva perigo. A primeira boa oportunidade do jogo saiu aos cinco minutos após escanteio cobrado por Otero e concluído por Gil, mas não pelo alto: o zagueiro aproveitou sobra na tentativa de Joaquim e, com o pé direito, tentou colocar no ângulo de Dalberson e errou o alvo.

Lesão, gol e briga. O América-MG abriu o placar aos 14 minutos de uma maneira, no mínimo, peculiar: João Paulo recebeu recuo dos companheiros e, apertado por Renato Marques, driblou o atacante dentro de sua própria área. O problema é que o goleiro acabou se machucando na ação e, em meio aos pedidos por paralisação do duelo, viu o jogador dos donos da casa chutar para o fundo do gol vazio. O lance revoltou os santistas e uma confusão generalizada tomou conta do gramado antes de Wilton Pereira Sampaio validar a jogada, já que não havia apitado: 1 a 0.

João Paulo recebeu a bola, mas se machucou na hora de chutar para frente. Renato Marques tocou para o gol vazio! O @AmericaFC1912 fez o primeiro do jogo!



@chicopedrotti



AME 1??-0?? SAN l #SérieBNoGOAT pic.twitter.com/nZ9FLUwXvJ -- Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 25, 2024

Resposta categórica com Willian. O Santos, que devolveu a bola ao goleiro rival no recomeço do duelo em protesto pelo ato, igualou o placar aos 29 minutos, quando Otero recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área. Dalberson rebateu para a entrada da área e Escobar, com um lindo toque de primeira, deixou Willian Bigode (ou Dubgod) em condições de chutar cruzado e empatar: 1 a 1.

América-MG para na trave (e em Brazão). Os mineiros iniciaram a etapa final dispostos a pressionar o adversário — e conseguiram. Antes dos dez minutos, Mateus Henrique acertou a trave do estreante Brazão, e o substituto do lesionado João Paulo operou um milagre segundos depois em chute de Alê na sequência da jogada.

Juninho decreta resultado. O capitão e ídolo do América-MG, que havia se desculpado com os santistas no intervalo pelo lance envolvendo Renato Marques, recolocou o time de Cauan de Almeida na frente. Ele aproveitou lindo passe de Benítez, que deu um toque de primeira ao ser acionado por Adyson, e ajeitou o corpo antes de superar o goleiro rival: 2 a 1.

Juninho marcou o segundo gol do América-MG contra o Santos no Independência Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Últimas tentativas. O time de Carille se lançou na base do abafa ao ataque, mas não conseguiu igualar o marcador antes do apito final de Wilton. O zagueiro Gil virou atacante e até ameaçou marcar, mas estava impedido. Ainda deu tempo de apostas na bola parada, mas os paulistas não tiveram sucesso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2x1 SANTOS

Data e horário: 24 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 7ª rodada da Série B do Brasileirão

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Adyson, Marlon, Éder (AMG); Willian, Fábio Carille (SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Renato Marques (AMG), aos 13 min do 1° tempo; Willian (SAN), aos 29 min do 1° tempo; Juninho (AMG), aos 21 min do 2° tempo

AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique (Daniel Borges), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Moisés (Benítez); Adyson (Felipe Azevedo), Renato Marques (Brenner) e Fabinho (Vitor Jacaré). Técnico: Cauan de Almeida

SANTOS: João Paulo (Gabriel Brazão); JP Chermont (Hayner), Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón (Nonato), Diego Pituca e Giuliano; Otero (Serginho), Weslley Patati (Patrick) e Willian Bigode. Técnico: Fábio Carille