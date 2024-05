Abel faz rodízio de goleiros no Palmeiras, e Lomba pode assumir o status de titular na Copa do Brasil

O Palmeiras garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após empate sem gols com o Botafogo-SP, em jogo de volta da terceira fase. O goleiro Marcelo Lomba foi titular no confronto, enquanto Weverton ficou no banco. O técnico Abel Ferreira falou sobre a decisão de mudar o arqueiro na competição.

"Decidi, na Copa do Brasil, o gol ao Lomba porque eu tenho que ter nossos jogadores sempre preparados. Vamos aproveitar a Copa porque não sabemos o que pode acontecer com Weverton. Ele sabe que é nosso número 1 e o Lomba o número 2. Eles me passam confiança e entendi trocar o goleiro como já fiz no jogo de ida. Como sempre digo: confio em todos e eles tem que estar preparados", disse o treinador.

Marcelo Lomba já havia sido titular também no jogo de ida que terminou com a vitória palmeirense por 2 a 1, no Allianz Parque. Nesta temporada, o goleiro disputou cinco partidas, duas pelo Campeonato Paulista, duas pela Copa do Brasil e uma pela Libertadores.

Lomba chegou ao Palmeiras em 2022 e soma desde então 21 jogos. O jogador de 34 anos tem contrato com o Verdão até o final de 2024. O vínculo foi renovado no fim da última temporada. Pelo clube, ele conquistou três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O Palmeiras terá um tempo ainda antes de voltar a pensar na Copa do Brasil. A próxima fase será disputada entre os dias 31 julho e 7 de agosto. O adversário da equipe nas oitavas de final será definido em sorteio com data e horário a serem definidos pela CBF.

A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.