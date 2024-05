Reunião com Augusto Melo define permanência de diretor financeiro no Corinthians

O diretor financeiro Rozallah Santoro seguirá no Corinthians. Após cogitar demissão, o dirigente se encontrou com o presidente Augusto Melo, no Parque São Jorge, nesta quinta-feira, e o encontro selou a permanência do profissional no clube.

Insatisfeito com as recentes polêmicas envolvendo o Timão, como o contrato de patrocínio com a VaideBet, Rozallah e o diretor-adjunto Fernando Alba, do grupo Movimento Corinthians Grande (MCG), teriam pensado em entregar os seus cargos, mas foram convencidos por Augusto a ficar.

Rozallah, inclusive, apareceu em um vídeo ao lado de Augusto Melo, que confirma a permanência do diretor no time alvinegro.

"Fala, Fiel. Estamos aqui com o diretor financeiro. Independente das conversas, mais do que nunca estamos fortes e, com toda a autonomia, vamos tirar o Corinthians dessa situação", disse Augusto em vídeo vazado nas redes sociais.

"A gente sabe que comunicação é sempre um desafio. Né, presidente? Quanto mais a gente falar, mais a gente vai se entender", completou Rozallah.

"Com certeza. Conversa sempre é bom, e a gente errou. Vamos firmes e fortes mais uma vez", finalizou o presidente.

Em contrapartida, o diretor-adjunto da base, Fabricio Vicentim, alegou questões pessoais e deixou o cargo. E ele não foi o único a se despedir da gestão Augusto Melo nesta quinta-feira.

Mais cedo, o superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, pediu licença e deixou temporariamente o cargo. Ele vinha sendo pressionado pelas denúncias envolvendo a intermediação da parceria com o VaideBet e, após conversa com Augusto, solicitou afastamento.

O profissional disse que sua família chegou a ser ameaçada e prometeu que irá à Justiça contra todos os que fizeram "falsas ilações sobre seu trabalho". Em entrevista, Augusto Melo saiu em defesa do aliado.

Há menos um mês, Rubens Gomes, o Rubão, deixou a diretoria de futebol do clube em meio a atritos públicos com o presidente Augusto Melo. Em entrevista exclusiva ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, ele revelou que a relação dos dois se deteriorou após ele questionar Melo sobre o patrocínio com a casa de apostas VaideBet.

Entenda a polêmica envolvendo o patrocínio da VaideBet

O contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet foi firmado no início deste ano, por R$ 370 milhões e validade de três anos. O vínculo prevê o pagamento de um multa de 10% do valor total restante em caso de rescisão sem justa causa.

As dúvidas acerca do acordo com a casa de apostas incomodaram torcedores e membros do Conselho Deliberativo do time do Parque São Jorge. Recentemente, um grupo formado por 84 conselheiros protocolou um requerimento a Romeu Tuma Júnior, presidente do órgão, com o intuito de convocar uma reunião extraordinária para que Augusto Melo e seus pares apresentem documentos e prestem esclarecimentos sobre este e outros contratos assinados pelo clube em 2024.

No requerimento, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, os conselheiros alegam que o presidente do clube, Augusto Melo, havia negado "categoricamente" a existência de uma empresa intermediadora durante uma reunião na sala do CORI (Conselho de Orientação) diante as presenças de Andrés Sanchez, André Luiz de Oliveira, Ademir Carvalho Benedito, Antônio Rachid, Mathias Antonio Romano e Jorge Kalil.

O texto aponta contradição, tendo em vista que a Gazeta Esportiva informou, com exclusividade, que o Timão se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário. A empresa que recebeu o direito a comissão tem como sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido no grupo de campanha de Augusto Melo no período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura, atual superintendente de marketing do Corinthians.

Os conselheiros ainda questionam outros pontos do acordo com a VaideBet, como o fato do contrato não ter passado pelo sistema de compliance do clube e de que a empresa citada como intermediadora, a Rede Social Media Design LTDA, não exercia a atividade e não estava regularizada para oferecer tal serviço, conforme também revelou a Gazeta Esportiva.

Uma matéria publicada pelo jornalista Juca Kfouri na última segunda-feira noticiava que a Rede Social Media Design LTDA repassou parte do valor recebido em uma comissão a uma empresa 'laranja', chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda. Ela estaria no nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher residente na cidade de Peruíbe, no Litoral Sul de São Paulo, que nem sequer saberia da existência da mesma.

O Corinthians, por sua vez, se manifestou por meio de uma nota oficial e ressaltou que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas". O clube destacou que "não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros" e que "caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias".