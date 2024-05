Por que Lucas acumula lesões no São Paulo? Arnaldo e Renan debatem

Lucas participou de menos da metade dos jogos do São Paulo no ano em meio às lesões que o impediram de participar de duelos consecutivos na equipe de Luis Zubeldía. O meia-atacante virou tema da Live Semanal do Tricolor, transmitida na tarde desta quinta-feira (23) no YouTube do UOL Esporte.

Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira e Eder Traskini discutiram sobre a falta de sequência do jogador, que voltou da Europa e é considerado um dos principais jogadores do time do MorumBis.

Ele é um jogador da força, do arranque, e não de cadência em que pega a bola e vira o jogo. A bola cai no pé dele e ele tenta girar e arrancar, é a característica dele e não pode mudar. É o que ele tem de melhor, a vida dele foi assim. Este tipo de jogador corre muito mais risco de se lesionar na questão muscular. Mas há outros fatores: não sei se ele tem fisioterapeuta particular, mas ele deveria ter — e também um preparador físico. Com isso, trabalhar em conjunto com a preparação física do Zubeldía Renan Teixeira