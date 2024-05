Pedro é o brasileiro com mais participações em gols por clubes desde 2022

O atacante Pedro, do Flamengo, é o jogador brasileiro com mais participações em gols por clubes no mundo desde o início de 2022. O atleta ampliou seus números nesta quarta-feira, quando marcou o gol da vitória rubro-negra diante do Amazonas, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Segundo o Sofascore, Pedro possui 82 gols marcados em 144 jogos disputados no período. Além de ser perito em colocar a bola na rede, o atacante também sabe jogar como garçom, contribuindo com 14 assistências. Sendo assim, ele lidera a lista com 96 participações diretas em tentos.

? Pedro é o artilheiro isolado do Brasil na temporada 2024! ?? ?? 24 jogos

?? 18 gols (1 de joelho!)

?? 2 assistências

? 95 mins p/ participar de gol (!)

? 80 finalizações (37 no gol!)

?? 4.4 finalizações p/ marcar gol (!)

? 24 passes decisivos

? Nota Sofascore 7.41 pic.twitter.com/1wDDA3rGHB ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 23, 2024

Os bons números rendem a Pedro uma média de 98 minutos para participar de um gol, ou seja, pouco mais de um jogo completo. Ele também deu 356 chutes neste período, sendo 168 em direção do gol.

Além do gol marcado contra o Amazonas, Pedro balançou as redes 18 vezes pelo Flamengo no ano, além de duas assistências. Ele é o artilheiro do Rubro-Negro e do futebol brasileiro em 2024.

Pedro pode melhorar seus números na próxima terça-feira, quando o Flamengo encara o Millonarios-COL, no Maracanã, pela sexta rodada da Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).