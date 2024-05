Palmeiras tem volta de Veiga e Lomba como titular em jogo da Copa do Brasil

O Palmeiras está escalado com o retorno de Raphael Veiga e com novidade no gol para enfrentar o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Alviverde vai a campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estevão. Com a mudança no onze inicial, o time deve atuar com um trio de atacantes.

O técnico Abel Ferreira sacou Flaco López para a volta do camisa 23. O meio-campista havia ficado fora da vitória sobre o Del Valle.

Já o goleiro Weverton está como opção no banco de reservas. Dudu e Bruno Rodríguez, ambos em transição física, são os únicos desfalques para a partida.

O Palmeiras tem a vantagem do empate para avançar às oitavas. O jogo de ida, no Allianz Parque, terminou com vitória palestrina por 2 a 1. Em caso de triunfo do Botafogo-SP por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

A partida tem inicio à 19h (de Brasília) e será transmitida por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.