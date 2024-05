Palmeiras ganha da Ferroviária e estreia com vitória no Paulista feminino

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras ganhou da Ferroviária por 3 a 2, pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino, no Jayme Cintra. Os gols das palestrinas foram marcados por Brena, Taína Maranhão e Poliana, ao passo que Dudu Santos e Luana Sartório fizeram os tentos das visitantes.

Com o resultado, o Verdão está na quarta colocação, com três pontos. A Ferrinha, por sua vez, está em oitavo lugar, com zero.

Na próxima rodada, o Palmeiras duela contra o São Paulo, no próximo dia 26, às 11h (de Brasília) desse domingo, no Santana de Parnaíba. Já a Ferroviária enfrenta o Red Bull Bragantino, no próximo dia 5, às 17h, no mesmo local.

A ESTREIA QUE EU GOSTO! Vitória e os primeiros 3 pontos no start das meninas pelo Paulista! VEM TRANQUILA, SEXTA-FEIRA! ? ? Palmeiras 3×2 Ferroviária

Os gols da vitória do Palmeiras

Aos 33 minutos, o Palmeiras abriu o marcador. Tainá Maranhão arrancou em velocidade, passou pela defesa e bateu no canto de Luciana.

Logo no começo da segunda etapa, as palestrinas ampliaram a vantagem, com golaço de Brena, aos quatro minutos. Após passe de Laís, a camisa 7 deu um belo chute e acertou o canto superior esquerdo da goleira.

Pouco depois, aos dois minutos, Duda Santos diminuiu a vantagem. O Palmeiras, já reta final voltou a colocar dois gols de vantagem, aos 38, quando Poliana completou cobrança de falta para estufar as redes.

Aos 44 minutos, a Ferroviária até fez 3 a 2, com Luana Sartório, mas não impediu a vitória da palestrinas pela estreia no Paulista feminino.