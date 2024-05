Lucas Paquetá: regra sobre apostas prevê até banimento na Inglaterra

Do UOL, no Rio de Janeiro

Acusado formalmente pela Federação Inglesa, o meia Lucas Paquetá corre risco de uma punição pesada, caso seja comprovada a manipulação de eventos para influenciar no mercado de apostas. O órgão disciplinar pode punir o brasileiro com uma suspensão de seis meses, no mínimo, pulando até para o banimento do futebol.

O que aconteceu

A hipótese de uma suspensão que vai de seis meses até o banimento foi citada pelo jornal "The Times", por exemplo.

A projeção é feita com base em uma tabela de punições mínimas, adotada pelo órgão julgador da Federação Inglesa.

Paquetá foi enquadrado quatro vezes no artigo E5 do regulamento da entidade.

O texto diz que um participante não pode buscar influenciar um jogo ou qualquer evento nele para um propósito impróprio.

A alegação é que ele tomou cartão amarelo de forma proposital para influenciar no mercado de apostas.

O fato de haver quatro jogos da Premier League citados na denúncia contra Paquetá quer dizer que as práticas dele, se comprovadas, ganham peso maior.

Além disso, ele foi enquadrado outras duas vezes em um artigo adjacente (o F3), que diz respeito a não ter, supostamente, dado informações completas durante o processo de investigação.

Como funciona a tabela de punições

A comissão disciplinar que julga os casos na Federação Inglesa tem uma tabela básica de punições para usar como referência.

Algumas ações específicas têm uma extensão de suspensão definidas nos regulamentos da entidade.

O órgão julgador da Inglaterra fez a menção a essa tabela na decisão a respeito do atacante Ivan Toney, do Brentford, que foi punido com oito meses de suspensão por envolvimento em apostas.

Nessa tabela usada pela comissão, apostar na vitória do próprio time se enquadra em uma infração que prevê de zero a seis meses de suspensão. E aí o número exato depende de cada caso.

Casos de apostas em uma ocorrência particular em determinado jogo, envolvendo o jogador que aposta, trazem a punição que varia de seis meses até o banimento pelo resto da vida.

Por isso, não dá para prever no momento qual será o gancho exato que Paquetá vai levar, em caso de condenação.

Até o estafe do jogador evita previsões, ressaltando as alegações de que ele diz ser inocente.