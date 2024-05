Gi Fernandes celebra primeiro gol pelo Corinthians e projeta sequência no Paulistão feminino

A meia-campista Gi Fernandes brilhou na vitória do Corinthians sobre o Taubaté, na última terça-feira, na primeira rodada do Campeonato Paulista feminino. A atleta marcou um dos gols da vitória por 4 a 1 e, assim, foi às redes pela primeira vez com a camisa alvinegra.

Responsável pelo primeiro gol da atual edição do torneio, a jogadora comemorou o seu primeiro tento pelo Timão. A meia, que também pode atuar como lateral, chegou no início deste ano, vindo do Santos.

"Marcar meu primeiro gol com a camisa do Corinthians é uma sensação de gratidão e que todo esforço foi recompensado. O Paulista é um campeonato que tenho muito carinho e fico feliz por ter feito o primeiro gol desta edição e, de alguma forma, deixar meu nome marcado", festejou Gi Fernandes.

A atleta também projetou os próximos compromissos do Corinthians neste Paulista. Atual campeão estadual, o time largou em segundo lugar na tabela com o triunfo na estreia.

"Cada vitória é muito importante para seguirmos focadas no nosso objetivo, que é terminar a competição no lugar mais alto da tabela. O Corinthians tem que estar brigando sempre no topo, seja qual for o campeonato. É essa mentalidade que eu sempre tenho", comentou.

A equipe feminina do Timão volta a entrar em campo pelo Estadual neste sábado, diante do Red Bull Bragantino. Os times se enfrentam às 21h30 (de Brasília), em Santana de Parnaíba.