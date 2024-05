Ex-Corinthians, Romarinho é homenageado e ovacionado em despedida no Al-Ittihad

O atacante Romarinho, ex-Corinthians, se despediu do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. O jogador foi homenageado e ovacionado pela torcida no King Abdullah Sports City - estádio do clube - antes do duelo contra o Dhamk, pela penúltima rodada do Campeonato Saudita.

Romarinho chegou ao Al-Ittihad em 2018. Em seis temporadas defendendo as cores do clube, o brasileiro possui 229 jogos, 111 gols marcados e 32 assistências, além dos títulos do Campeonato Saudita (2022/23) e da Supercopa Saudita (2023).

Em suas redes sociais, o Al-Ittihad agradeceu a Romarinho, afirmando que seus feitos o tornaram em uma lenda viva. Além disso, o clube o presenteou com uma placa e sua camisa enquadrada.

We will miss you ?? pic.twitter.com/Q8sPL6mcpT ? Ittihad Club (@ittihad_en) May 23, 2024

"Em seis anos de serviço, suas contribuições significativas para a história do clube com certeza te faz ser uma linda viva. Seu profissionalismo, paixão e momentos de talento deixaram uma marca permanente no nosso clube e em nossos corações. Enquanto você parte para novos desafios, saiba que será para sempre uma parte querida de nossa família. Vamos sentir muito a sua falta", escreveu o Al-Ittihad.

Romarinho, portanto, ficará livre no mercado em breve, podendo assinar com qualquer clube, inclusive o Corinthians. No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Corinthians descartou sua contratação e não irá abrir conversas com o atacante, que também pretende permanecer no Oriente Médio.

Herói no jogo de ida da final da Libertadores de 2012, contra o Boca Juniors, Romarinho possui 16 gols e cinco assistências em 121 jogos pelo Corinthians. O atacante defendeu o Timão entre 2012 e 2014 e conquistou quatro títulos: Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013).

Além de Romarinho, o goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio, também se despediu do Al-Ittihad. Assim como o atacante, o goleiro foi homenageado pelo clube, o qual defendeu durante cinco temporadas.

Romarinho indo às lágrimas em despedida no Al-Ittihad (Foto: Divulgação)