Ex-Corinthians, Cássio faz primeiro treino junto ao elenco do Cruzeiro; veja detalhes

Se a ficha ainda não havia caído para os torcedores do Corinthians, agora definitivamente caiu. Nesta quinta-feira, o goleiro Cássio, que fez história com a camisa alvinegra nos últimos 12 anos, realizou o primeiro treino junto ao grupo em seu novo clube: o Cruzeiro.

Cássio deixou o Timão e assinou com o Cruzeiro até maio de 2027. O goleiro rescindiu contrato com o Alvinegro e se despediu do clube em busca de novos ares. Pelo time paulista, foram 712 partidas disputadas e nove títulos conquistados.

Na última quarta-feira, o arqueiro não havia feito parte do treino com o restante do elenco cruzeirense. O jogador realizou trabalhos internos e, depois, assinou oficialmente o contrato com a Raposa.

Primeiro treino do goleiro Cássio com o grupo! ? ? @ggaleixo pic.twitter.com/cZU67fmWF1 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 23, 2024

No treino desta quinta-feira, na Toca da Raposa II, o ex-Corinthians foi bastante acionado. Em imagens divulgadas pelo clube, Cássio foi testado pelo preparador de goleiros Ricardinho e respondeu bem. Realizou defesas e também treinou o jogo com os pés ao lado dos demais arqueiros da equipe.

Vale lembrar, porém, que o goleiro só poderá fazer sua estreia com a camisa celeste após o dia 10 de julho, data da reabertura da janela de transferências. Enquanto isso, ficará treinando com os companheiros para manter o ritmo de jogo.

Ainda sem Cássio à disposição, o Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (30). Pela última rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana, a equipe recebe a Universidad Católica-EQU em duelo decisivo pela liderança da chave. A bola rola às 21h (de Brasília), no Mineirão.