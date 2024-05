Craque do Milan pode ser mais uma grande transferência da Arábia Saudita

O ponta português Rafael Leão, do Milan, pode ser mais um dos craques vendidos para a liga saudita. De acordo com o jornal O Jogo, de Portugal, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, estaria negociando com o atleta para contratá-lo na janela de transferências do meio do ano.

De acordo com o jornal, o pai do atleta de 25 anos, António Leão, assumiu a frente das negociações. Além dele, um intermediário português, Mário Rui, relacionado com a família real e com poderes de mercado no futebol saudita, também ajudará nas conversas. Mário teve um papel crucial nas contratações dos brasileiros Neymar (Al-Hilal) e Otávio (Al-Nassr) para o futebol saudita.

O Al-Hilal evitará o pagamento da multa de Leão, que é avaliada em 175 milhões de euros (cerca de R$975 milhões na cotação atual), mas deve fazer uma proposta na casa dos três dígitos para o Milan, com um salário no padrão dos grandes astros da liga árabe. O português ainda tem contrato com o clube italiano até 2028.

Rafael Leão é um dos principais e mais desejados jovens jogadores da Europa, ele soma 57 gols e 50 assistências em seus 209 jogos pelo Milan. Na temporada atual, foram 14 tentos e 14 passes para gol em 46 jogos. Ele foi convocado e será parte crucial da seleção portuguesa para a disputa da Eurocopa em junho.