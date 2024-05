Corinthians faz acordo para quitar dívida com Giuliano, do Santos, e encerrar ação na Justiça

O Corinthians entrou em um acordo com o meia Giuliano para quitar uma dívida de R$ 1,8 milhão e, assim, encerrar uma ação que o jogador movia contra o clube na Justiça de São Paulo. Atualmente, ele defende o Santos.

Em março, o atleta moveu um processo contra o Corinthians e cobrou direitos de imagem que não haviam sido pagos pelo clube. O Timão devia oito parcelas de cerca de R$ 200 mil previstas em contrato. O valor final foi corrigido pela inflação e acrescido de juros.

O Corinthians, então, fez um acordo com Giuliano e seu estafe para quitar os débitos. O clube terá que pagar cerca de R$ 2 milhões ao jogador e seus empresários de forma parcelada, em 18 prestações.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Giuliano defendeu o clube do Parque São Jorge entre a metade de 2021 e o fim de 2023. Pelo Timão, o meia disputou 143 jogos e balançou as redes 12 vezes.

No início deste ano, o jogador se transferiu para o Santos e tem sido um dos destaques do time comandado por Fábio Carille na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Peixe na temporada, com seis gols marcados em 13 partidas.