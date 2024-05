Corinthians anuncia jogo de másters solidário pelo Rio Grande do Sul

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira que irá realizar um jogo com alguns dos maiores ídolos do passado do clube, visando arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. O Másters pelo Povo Gaúcho ocorrerá nessa sexta-feira (24), às 20h (de Brasília), na Fazendinha.

Até agora, foram confirmadas as presenças de diversos craques da história corintiana, dentre eles: Ronaldo Giovaneli, Neto, Marcelinho Carioca, Biro Biro, Ricardinho, Edilson, Basílio, Chicão, Danilo, Ataliba, Batata, Fininho, Gil, Dinei, Vampeta, Luciano, Guina, Zé Maria, Wladimir e Celio Silva.

CORINTHIANS MASTERS NA FAZENDINHA EM APOIO AO POVO DO SUL! ??? Amanhã (24), às 20h, o time de Masters do Timão enfrenta os sócios do clube e uma seleção das torcidas organizadas para arrecadar doações! Na entrada da partida, apresente o seu ingresso e um produto de higiene ou... pic.twitter.com/vWfDdCQvWA ? Corinthians (@Corinthians) May 23, 2024

O evento faz parte da campanha "O Time do Povo pelo Povo Gaúcho", que tem realizado outras ações em auxílio das vítimas do desastre ambiental no Rio Grande do Sul desde maio.

Para confirmar presença, o torcedor terá de fazer uma reserva e emitir seu ingresso pela internet e levar um item de higiene e limpeza, que serão coletados nos portões de entrada do local.