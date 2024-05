Com James, Colômbia divulga convocados para amistosos antes da Copa América

Nesta quinta-feira, a Colômbia divulgou a lista de convocados para os amistosos antes da Copa América. Um dos 28 jogadores chamados foi o meia James Rodríguez, do São Paulo.

Os colombianos duelam contra os Estados Unidos, no dia 8 de junho, às 18h30 (de Brasília), e frente à Bolívia, no dia 15 do mesmo mês, às 18h. As duas partidas serão no país norte-americano, sede da disputa do torneio.

Após os amistosos, dois jogadores da Colômbia serão cortados. O futebol brasileiro ainda conta outros cinco representantes na lista: John Arias, do Fluminense, Rafael Borré, do Internacional, Richard Ríos, do Palmeiras, Santiago Arias, do Bahia, e Sebastían Gómez, do Coritiba.

Com isso, os times podem ter que lidar com os desfalques dos selecionados durante o período em que os colombianos estiverem na disputa da América, já que as competições da CBF não serão paralisadas.

Sem espaço no São Paulo, a participação no torneio pode servir como forma de James atrair o interesse de algum clube para sair do Tricolor. O meia não entra em campo desde o empate sem gols com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Morumbis, no dia 29 de abril.

A Colômbia se encontra no Grupo D, que conta com Brasil, Paraguai e Costa Rica. O encontro com a Seleção será na terceira rodada às 22h do dia 7 de julho, no Levi's Stadium.

Veja a lista completa dos convocados:

Goleiros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) e David Ospina (Al-Nassr)

Defensores: Carlos Cuesta (KRC Genk), Daniel Muñoz (Crystal Palace) , Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (RC Lens), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Osasuna), Santiago Arias (Bahia), Yerry Mina (Cagliari) e Yerson Mosquera (Villarreal)

Meio-campistas: James Rodríguez (São Paulo), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Dínamo Moscou), Juan Fernando Quintero (Racing) , Kevin Castaño (Krasnodar), Luis Sinisterra (Bournemouth), Matheus Uribe (Al-Sadd), Richard Rios (Palmeiras), Sebastián Gómez (Coritiba) e Yáser Asprilla (Watford)

Atacantes: Jhon Arias (Fluminense), Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Jáder Durán (Aston Villa), Luis Díaz (Liverpool), Miguel Ángel Borja (River Plate) e Rafael Santos Borré (Internacional)