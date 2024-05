Ceará perde para o CRB mais uma vez e se despede da Copa do Brasil

O Ceará mais uma vez pelo CRB por 1 a 0 e se despediu da Copa do Brasil na terceira fase, nesta quinta-feira, no Castelão. Gegê anotou o gol da vitória e da classificação dos visitantes.

O time cearense perdeu o jogo de ida pelo mesmo placar e deu adeus à Copa do Brasil. O CRB, por sua vez, segue seu caminho na competição e conhecerá seu adversário nas oitavas de final após sorteio.

O Ceará volta a campo no próximo domingo, diante da Chapecoense, pela sétima rodada da Série B. O CRB encara o Bahia, na mesma data, pela semifinal da Copa do Nordeste.

?? Fim do primeiro tempo na Arena Vozão. ? Gabriel Silva / Ceará SC#CSCxCRB - 0x1#CopadoBrasil2024 #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/Af7XnznpJf ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 24, 2024

Mesmo fora de casa, o CRB se lançou ao ataque e chegou ao gol ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Gegê aproveitou bola fora da área, bateu pro gol e contou com a infelicidade de Richard, que não conseguiu fazer a defesa, desviando a bola para a própria meta.

O Ceará, com dois gols de desvantagem, não tinha outra opção a não ser subir ao ataque em busca da virada. A equipe cearense finalizou mais e criou boas oportunidades ao decorrer do segundo tempo.

No entanto, o CRB conseguiu se segurar para sair de campo com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.