Carpini lamenta derrota, mas exalta competitividade do Vitória diante do Botafogo pela Copa do Brasil

O Vitória foi derrotado pelo Botafogo, por 2 a 1, e acabou eliminado da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira marcou a estreia de Thiago Carpini no comando do Leão. O treinador, ex-São Paulo, lamentou a derrota e exaltou a competividade da equipe.

"De ponto positivo acho que foi a competitividade. Acho que 25, 30 minutos do início de jogo nós tomamos a iniciativa, fomos superiores a um adversário, que talvez seja um dos melhores elencos do Brasil, quase ganhou um título ano passado, está na Libertadores, então a gente sabia que a dificuldade era grande", disse o comandante, que foi além.

"Trabalhamos em cima desse jogo de transição. Eu falei isso no pré-jogo, que encontrar o equilíbrio entre tomar as iniciativas e não dar para o adversário o que ele tem de melhor que é esse contra-ataque, nós sofremos por duas vezes assim. Mas até os 25, 30 minutos foi uma partida bem controlada, então tirar de proveito a competitividade desses atletas. Tivemos ali, nos primeiros 25 minutos, três ou quatro chances reais de gol que a gente precisa caprichar um pouquinho mais, ser mais efetivos", emendou

Fim de jogo. Em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão foi superado pelo Botafogo pelo placar de 2×1. Daniel Júnior marcou o único gol do Vitória na partida. O próximo compromisso do rubro-negro será sábado (01), contra o Atlético... pic.twitter.com/zFoGu1WiOG ? EC Vitória (@ECVitoria) May 23, 2024

O Vitória vive um momento delicado na temporada. Além da eliminação da Copa do Brasil, o time está há oito jogos sem vencer e ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto conquistado.

"Realmente é um início muito ruim, em relação à pontuação e às pretensões de todos do Vitória. Mas é o que nós temos, é o desafio. Nós sabíamos que seria e será uma dificuldade grande. Um campeonato de retomada, de recuperação, esse é o campeonato do Vitória dentro do Brasileirão", analisou.

"Temos muita coisa que a gente vai ter trabalho para melhorar, muitos erros individuais. Acho que coletivamente, talvez, os ajustes funcionaram em vários momentos", completou Carpini.

O Vitória volta a campo no dia 1º de maio, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Atlético-GO, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.