Brasil vira sobre a Argentina no tie-break e vence a primeira na Liga das Nações

O Brasil venceu a primeira na Liga das Nações nesta quinta-feira, ao bater a Argentina, por 3 sets a 2 (25/13, 20/25, 19/25, 25/23 e 15/11), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Agora, o Brasil, que perdeu para Cuba na primeira rodada, comemorou a primeira vitória. A Argentina sofreu com mais uma derrota e segue sem vencer na Liga das Nações.

O Brasil volta à quadra já nesta sexta-feira, contra a Sérvia, pela terceira rodada. A Argentina joga no sábado contra a Alemanha.

O Brasil foi superior no início do confronto e conseguiu vencer o primeiro set. A Seleção Brasileira jogou com tranquilidade e bateu os argentinos por 25 a 13, com 12 pontos de diferença.

No entanto, a Argentina se acertou no segundo set e empatou o duelo. As duas equipes travaram um bom jogo, mas a seleção argentina venceu por 25 a 20.

Após empatar o confronto, a Argentina cresceu no jogo e venceu o terceiro set. Em mais um embate equilibrado, os visitantes levaram a melhor e ganharam por 25 a 19.

Precisando da vitória, o Brasil reagiu e empatou o duelo mais uma vez. A Seleção Brasileira explorou os erros da Argentina e fechou o quarto set em 25 a 23.

No tie-break, a Argentina foi mais calma que o Brasil e conseguiu fechar o set em 15 a 11 para sair de quadra com a vitória.