Botafogo fará treino aberto em apoio ao Rio Grande do Sul

Neste domingo, às 10h (de Brasília), o Botafogo fará um treino aberto no Nilton Santos em apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo o clube, os torcedores do Fogão poderão adquirir os ingressos solidários a partir de R$ 10,00, com compras limitadas. Todo o valor arrecadado com a venda será destinado aos afetados pelas enchentes.

Além disso, assim como no jogo contra a LDU, será possível fazer doações no acesso ao estádio. O portão leste, onde será realizada a entrada, abrirá a partir das 9h (de Brasília).

Entre os itens, serão aceitos água mineral, (exclusivamente packs ou caixas fechadas), material de limpeza, produtos de higiene pessoal, itens de cama, mesa e banho, e ração para animais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Por fim, o estacionamento norte 1 está aberto das 8h (de Brasília) às 12h (de Brasília), com o valor de R$ 30,00.

O Fogão se prepara para o confronto contra o Junior Barranquilla, pela última rodada do Grupo D da Libertadores. A bola rola na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.