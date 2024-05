Beira-Rio segue sem luz, água e coberto de barro; veja imagens

Segundo informou o Internacional, o Beira-Rio segue sem fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. O clube iniciou o trabalho para limpeza e preparação para plantio da grama do estádio.

O que aconteceu

Conforme divulgou o clube, a falta de energia elétrica se dá pelos danos nas cinco subestações que funcionam no Beira-Rio. Não há previsão de restabelecimento, os testes começam na semana que vem.

Imagem: Daniel Marenco / Sport Club Internacional

A ausência de água acontece por danos nas bombas de abastecimento. A exemplo da luz, não há previsão de retomada no serviço, o tema está sob avaliação.

A limpeza das áreas internas do estádio começará na próxima semana e deve levar aproximadamente 20 dias. Ainda há muito barro espalhado pelos corredores, como ficou evidente nas fotos divulgadas pelo Inter.

Imagem: Daniel Marenco / Sport Club Internacional

A estimativa de prejuízo causado pela inundação será possível apenas depois da avaliação completa feita após a limpeza. A reposição da mobília perdida com a enchente dependerá de fornecedores e logística.

Na próxima semana, o replantio do gramado da casa vermelha vai começar. O trabalho para isso já foi iniciado, com a preparação do solo. Estão sendo usados geradores de luz artificial no campo, aparelho normalmente usado nos períodos de inverno. O processo na grama deve levar aproximadamente 45 dias.

A volta da chuva, que ocorre nesta quinta-feira (23), pode interferir no cenário e criar um novo problema para os trabalhos.

Não há uma previsão exata do retorno das atividades no complexo Beira-Rio pois ainda está em avaliação, mas deve ocorrer entre 60 e 90 dias

Informação divulgada pelo Inter

Imagem: Daniel Marenco / Sport Club Internacional

CT vai levar mais tempo

O Centro de Treinamentos do Parque Gigante está em situação um pouco melhor, mas ainda inundado. Foi possível iniciar a avaliação dos danos, mas sem estimativa de custos. A previsão é poder utilizar novamente a estrutura dentro de quatro meses.