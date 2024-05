Melo defende dirigente e diz que Corinthians perdeu patrocínio com polêmica

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou sobre a polêmica envolvendo o pagamento de comissão pelo contrato com a Vai de Bet.

O que aconteceu

Augusto Melo defendeu o agora ex-dirigente Sérgio Moura. Mais cedo nesta quinta (23), o ex-superintendente de marketing pediu licença do cargo por tempo indeterminado diante dos desdobramentos do caso. Augusto disse que Sérgio provará sua inocência e que retornará à função.

O presidente corintiano também afirmou que perdeu um novo patrocínio em meio à polêmica do laranja na intermediação do acordo. Augusto afirmou que recebeu uma mensagem da suposta marca interessada pedindo para a poeira abaixar. Ele deu as declarações em entrevista ao canal Cross, no YouTube.

Contrato com a Vai de Bet: "Quando eu negociei, foi tudo entregue na mão do jurídico. O que a empresa é ou deixa de ser... Eu não faço nada sem o jurídico. Tenho uma equipe muito boa. Levantaram a empresa, aprovaram a empresa. Eu nunca tinha ouvido falar da Vai de Bet. Mas é uma empresa maravilhosa".

Perda de novo patrocínio: "Nessa semana perdemos um grande patrocínio. De uma das maiores marcas do mundo. Devido às polêmicas, recebi uma mensagem deles pedindo para esperar a poeira abaixar".

Inocência de Sérgio Moura: "O Sérgio vai provar sua inocência e voltar. O Sérgio fez eu ganhar essa campanha. Quantos tentaram? Ele me fez ganhar a eleição. Como eu posso desdenhar de um cara desse? Como mando um cara desse embora? Só aceitei porque ele pediu a licença".

Confio em todos que coloquei lá, mas colocar a mão no fogo não coloco nem pelos meus filhos porque eles podem fazer uma besteira. Mas confio e dou toda a autonomia. Confio em todos que coloquei. Ninguém vai me fazer tirar alguém que indiquei por pressão. Sou homem, tenho caráter. Se eu coloquei, só tiro se tiver prova contundente. O Sérgio só aceitei ele temporariamente fora porque ele me pediu isso. Disse que precisa se defender e quer processar esses caras fora do Corinthians. Augusto Melo, ao canal Cross, no YouTube

O que mais Augusto Melo disse

Sobre comissão: "Ele [Sérgio Moura] vai processar criminalmente... Juca Kfouri já falava de mim na campanha, não o conheço. O que ele tem para falar das pessoas? Sabemos que tinha gente do clube andando com esses papéis. Essa pessoa vai ter que explicar de onde veio esses papéis. Como ela conseguiu, por que isso é sigilo. E aí começa a investigação".

Saída de Sérgio Moura: "É absurdo o que estão fazendo com um pai de família e grande profissional, elogiado até por rivais. Falei com o Casares e ele me disse que peguei o que tem de melhor no mercado (...) Temos um profissional que trouxe o maior patrocínio da história e está sendo cobrado assim. O que o Sérgio fez nessa negociação eu nunca vi ninguém fazer. Trouxe o patrocínio, brigou pelos valores, ele está devolvendo o Corinthians ao patamar dele".

Salário do dirigente: "Sérgio vai seguir recebendo normal, porque ele tem alguns projetos em andamento, algumas conversas. O Corinthians está mudando de patamar. Essa empresa que estávamos negociando a camisa ia passar de 200 milhões. Uma das maiores empresas do mundo".

Relação com a Vai de Bet: "Anunciaram que a Vai de Bet ia deixar o Corinthians. Na mesma hora, eles pegaram um avião, vieram até aqui e falaram que estão super felizes com o Corinthians. E eles soltaram uma nota".

Chance de contratar Gabigol: "Hoje, nenhuma. Vieram perguntar isso sobre a camisa, mas ele declarou que coleciona. Que ele torce para o Corinthians todos sabem, mas defende o Flamengo. Não fomos atrás e não existe nada agora. Antes sabíamos das dificuldades e nunca prometi. Gostaria muito, disse que tem a cara do Corinthians e ponto. Depois disso nunca mais, não falamos nada, tudo em paz e segue o jogo".