América-MG x Santos: informações e escalações do jogo válido pela Série B do Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Santos visita o América-MG em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe é o atual líder do torneio, com 15 pontos. O clube vem de uma goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro.

O técnico Fábio Carille, porém, terá problemas para montar a escalação. João Schmidt sofreu entorse no tornozelo direito na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro, e está fora.

Os atacantes Guilherme, Julio Furch e Pedrinho também são desfalques certos. O primeiro está com uma lesão muscular na coxa. Os outros dois estão tratando uma pubalgia.

"Temos consciência de que vai ser um jogo extremamente difícil. O América-MG é uma equipe que está junta há mais tempo, é organizada, bem treinada e que sabe jogar bastante essa competição. É nos prepararmos para um jogo bem complicado, mas também buscando entender o nosso momento, que é bom. Estamos vencendo, tanto fora quanto dentro de casa, estamos buscando pontos e tendo performance", projetou Giuliano.

Do outro lado, o América-MG aparece na quarta colocação da Série B, com 12 pontos. O clube vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Guarani, fora de casa.

"O Santos é uma grande equipe, assim como nós. São dois favoritos ao título e ao acesso. A gente vai tratar o jogo como tal. É jogo a jogo. Esse jogo é importante para a gente tentar se aproximar da liderança, porque, também, a gente entende que o nosso objetivo, além do acesso, é sempre buscar o título", disse o técnico Cauan Almeida.

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA-MG X SANTOS

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: 24 de maio de 2024, sexta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)



Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA) e Leone Carvalho Rocha



VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)

AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Adyson (Vitor Jacaré), Renato Marques e Fabinho



Técnico: Cauan Almeida

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero.



Técnico: Fábio Carille