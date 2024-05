Al Sadd pagou multa, mas Palmeiras devolveu; Abel dirá que não assinou

Paulo Vinícius Coelho adiantou no De Primeira o que Abel Ferreira dirá sobre o processo do Al Sadd na Fifa, na noite de hoje (23), após o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil.

Segundo PVC, Abel negará que assinou um pré-contato com o clube do Qatar. O colunista do UOL acrescentou que o treinador está tranquilo em relação ao assunto e tentará fazer do limão uma limonada.

PVC: Abel vai dizer que não assinou pré-contrato com o Al Sadd

Ele está preparado para falar. O que se diz desde a semana passada é que o Abel está muito tranquilo com essa situação e tem como grande arma a verdade. O que ele vai dizer hoje é que ele não assinou pré-contrato. O documento que o Al Sadd leva para a FIFA, a Fifa vai avaliar os documentos, mas o Abel vai sustentar que ele não assinou um pré-contrato, que ele não assinou nenhum acordo que o desvinculasse do Palmeiras. E mais, ele vai dizer que ele está onde sempre quis estar: no Palmeiras. O Abel vai dizer que não tem pré-contrato assinado, que não assinou um documento que o vinculasse ao Al Sadd e vai dizer 'eu estou onde sempre quis estar, estou no Palmeiras'.

A gente só vai ter certeza de tudo na Fifa, quando abrir o processo e você vai analisar os documentos. Para que o Al Sadd tenha um processo, ele precisa levar o documento na Fifa, e aí a Fifa vai analisar. Se tiver uma assinatura de um procurador do Abel, só mediante procuração. Eu não tenho como dizer que não tem um documento, mas o Abel vai dizer que ele não assinou nenhum documento que o vinculasse ao Al Sadd. Paulo Vinícius Coelho

Hernan: Al Sadd pagou um sinal da multa, mas o Palmeiras devolveu

André Hernan informou que o Al Sadd depositou na conta do Palmeiras um sinal da multa rescisória de Abel, mas o clube devolveu o valor. Para ele, o time do Qatar pode estar usando o depósito como argumento no processo da Fifa.

O que uma pessoa me disse é que o Al Sadd pode muito bem achar que um pré-contrato ou um início de conversa se dá através do depósito da multa, do sinal que foi feito na conta do Palmeiras. E que quando o Palmeiras entendeu que tinha feito um depósito lá, mandou devolver o dinheiro. Era um sinal, não a multa toda do Abel, que estava em 5 milhões de euros até o último contrato. Agora, pelo que me disseram, essa multa é maior, o valor da multa do Abel Ferreira é maior. Então, se o Al Sadd entende que esse pagamento do sinal é uma garantia ou uma espécie de pré-contrato, o Abel está muito tranquilo, porque o Abel não assinou nada e aí consequentemente o staff também não assinou. André Hernan

