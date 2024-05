Abel promete falar sobre ação na Fifa após o jogo do Palmeiras e diz: "Sou capitão do meu destino"

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP. Antes da bola rolar, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre a ação do Al Sadd, na Fifa, que alega que o treinador descumpriu o pré-contrato ao renovar com o Verdão nesta temporada.

O português prometeu que falará do assunto apenas após a partida, que acontece no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19 horas (de Brasília).

"Gostaria de responder agora, mas vou fazer isso na parte final do jogo. A única coisa que queria dizer agora é que sou o dono da minha alma e capitão do meu destino", disse ao SporTV.

O treinador, portanto, deve voltar a falar sobre o caso em sua coletiva de imprensa após o jogo decisivo. O Palmeiras entra em campo com a vantagem. Na ida, os comandados de Abel Ferreira venceram por 2 a 1, no Allianz Parque, com gols de Rony e Estêvão.

Relembre o caso

O técnico Abel Ferreira despertou interesse do Al Sadd, do Catar, na reta final da temporada passada. Em janeiro, porém, a presidente Leila Pereira anunciou a renovação com o treinador até o fim de 2025. O contrato anterior era válido até 2024.

De acordo com a informação publicada primeiramente pela TNT Sports, o Al Sadd alega que Abel firmou um acordo com o clube catari em documento vinculante que se equivale a um pré-contrato, em novembro. Com isso, o treinador teria se comprometido a assumir o Al Sadd em 27 de dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

O Al Sadd, então, acionou Abel Ferreira, na Fifa, alegando descumprimento desse pré-contrato. O treinador recebeu a intimação e trabalha sua defesa. Após o julgamento, as partes ainda poderão recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O Palmeiras já estava ciente do caso desde janeiro e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.