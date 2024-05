Vitória x Botafogo tem encarada e empurra-empurra à beira do campo; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo do duelo entre Vitória e Botafogo, no Barradão, pela Copa do Brasil, ficou marcado por um encarada entre Artur Jorge, técnico do Alvinegro, e Dudu, jogador do Leão. O "olho no olho" gerou uma confusão à beira do gramado.

O que aconteceu

O lance aconteceu nos minutos finais da primeira etapa. John, goleiro do Botafogo, estava acusando um problema e, quando a bola se afastou da área, caiu no gramado com a mão na altura da barriga.

Logo que o árbitro paralisou o jogo, Artur Jorge e Dudu bateram boca à beira do gramado. Eles deram uma encarada e discutiram de forma ríspida.

O TEMPO FECHOU



Goleiro do Botafogo caiu, Vitória seguiu jogando, árbitro demorou parar o jogo e o tempo fechou.



Artur Jorge, treinador do Botafogo, tretou com o volante Dudu, do Vitória.



pic.twitter.com/RNcai3V4hJ -- Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 22, 2024

Teve início uma confusão entre jogadores e membros da comissão técnica dos dois times. Houve um empurra-empurra, e Artur Jorge e Thiago Carpini, técnico do Vitória, foram punidos com cartão amarelo.