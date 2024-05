Transmissão ao vivo de Amazonas x Flamengo: onde assistir com imagens

Flamengo e Amazonas se enfrentam hoje (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo terá transmissão ao vivo do sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

A partida de ida, no Maracanã, terminou com a vitória por 1 a 0 dos cariocas. O centroavante Pedro balançou as redes. Um empate hoje, portanto, garante a classificação para o rubro-negro.

O time de Tite chega em um bom momento dentro de campo, com duas vitórias seguidas. Fora de campo, porém, uma polêmica com Gabigol gerou dias turbulentos no Ninho do Urubu. O atacante vestiu a camisa do Corinthians, foi punido pela direção e perdeu a camisa 10.

O Amazonas quer fazer história e precisa de uma vitória simples para levar o duelo aos pênaltis. A equipe comandada por Adilson Batista sonha em surpreender um dos favoritos da competição.

Amazonas x Flamengo -- Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Amazônica, em Manaus (AM)

Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)