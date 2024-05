Thiago Monteiro supera Valentim Royer e avança à rodada final do qualificatório de Roland Garros

Nesta quarta-feira, o tenista brasileiro Thiago Monteiro, atual número 2 do mundo, enfrentou o francês Valentim Royer pela segunda rodada do qualificatório de Roland Garros e, de virada, venceu com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. A partida durou 1h52min.

Com o resultado positivo, Monteiro seguiu com os 100% de aproveitamento, já que no duelo anterior, superou o boliviano Dellien Velasco por 2 sets a 0. Deste modo, avançou à rodada final do qualificatório, onde enfrentará o vencedor do duelo entre o espanhol jovem espanhol Daniel Rincon, de 21 anos, e o tunisiano Aziz Dougaz, de 27. Vale lembrar que Monteiro acabou derrotado por Rincon em duelo no ano passado, realizado em Genebra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roland-Garros (@rolandgarros)

"Um jogo um pouco mais tenso hoje. Não comecei tão bem, os primeiros games foram bem abaixo do que eu venho jogando ultimamente, mas é a algo que pode acontecer. Consegui me manter tranquilo, focado e confiante no que eu tinha que fazer e aos poucos fui me sentindo melhor no jogo, entrando melhor nos pontos e na atmosfera da partida em si, estando conectado com a forma que eu tinha que jogar. Quando eu fui conseguindo me impor mais e sentindo melhor a bola, consegui dominar mais o jogo, administrar melhor e rendi muito mais. Valeu muito a parte mental de seguir firme no jogo, positivo, sabendo que aos poucos as coisas poderiam mudar e acabei conseguindo alcançar isso", disse Thiago.