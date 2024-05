São Paulo perde do RB Bragantino e segue sem vencer no Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o São Paulo perdeu do Red Bull Bragantino por 6 a 4, pela oitava rodada do Brasileiro sub-20. Com isso, o Tricolor segue sem vencer no torneio.

Com um ponto, as Crias de Cotia estão na 19ª colocação do torneio. Já o time de Bragança Paulista está em 10º lugar, com nove.

Apesar da derrota, o atacante Ryan Francisco brilhou pelo São Paulo. Logo no começo do jogo, o atacante abriu o marcador. Pouco depois, o RB Bragantino virou o marcador.

Ainda na primeira etapa, o centroavante tricolor concretizou o hat-trick e fez 3 a 2. No segundo tempo, porém, a equipe de Bragança Paulista retomou a vantagem. Ryan até balançou a rede pela quarta vez, mas não evitou a derrota por 6 a 4.

Pela nona rodada da competição, o São Paulo enfrenta o Bahia, às 16h30 (de Brasília) do próximo dia 28, no Pituaçu. Já o RB Bragantino duela contra o Corinthians, às 16h, no dia 29, no Parque São Jorge.