Santos fará reunião com o Estoril para definir futuro de João Basso

O Santos agendou uma reunião com o Estoril, de Portugal, para definir o futuro de João Basso. O zagueiro está emprestado ao clube português até o dia 30 de junho.

A diretoria do Peixe aguarda uma proposta dos portugueses para decidir o que faz com o jogador de 27 anos. O time europeu tem até o fim do vínculo para decidir se exerce a opção de compra.

João Basso foi emprestado ao Estoril no final de janeiro. Na época, o Santos precisava aliviar a folha salarial e fez uma limpa no elenco.

O zagueiro chegou ao Alvinegro Praiano em julho de 2023. Ao todo, ele disputou 14 partidas, todas como titular. No Estoril, ele também entrou em campo em 14 oportunidades e marcou um gol. A equipe terminou o Campeonato Português em 13º, com 33 pontos.

"Época encerrada, objetivo concluído. Feliz em ter retornado a uma casa, onde sentia que havia ainda uma história para ser escrita. Obrigado a todos que compartilharam momentos incríveis comigo, ao longo desses 5 meses que cá estive. O Estoril permanece onde merece estar, no grande palco do futebol português", escreveu o brasileiro nas redes sociais.

Atualmente, a dupla de zaga titular do Peixe é formada por Gil e Joaquim. Alex Nascimento e Jair são os reservas.