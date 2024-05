Santos busca quebrar tabu contra o América-MG na Arena Independência

O Santos visita o América-MG nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série B. A partida acontece na Arena Independência, onde o Peixe não possui um bom retrospecto. A equipe perdeu todos os cinco jogos que disputou contra o Coelho no estádio.

A última vitória do Santos contra o América-MG como visitante foi em setembro de 2011, ou seja, há quase 14 anos. O jogo, no entanto, ocorreu no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, e não na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Na época, o Santos ainda era dirigido por Muricy Ramalho e contava com craques como Neymar e Ganso em seu elenco. O Alvinegro venceu o América-MG por 2 a 1, com gols de Edu Dracena e Borges, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kempes balançou as redes do Coelho.

De lá pra cá, o Santos visitou o América-MG em cinco jogos, todos na Arena Independência. A equipe saiu de campo derrotada em todos eles, sem sequer conquistar um empate.

Contudo, o Peixe vive grande momento na temporada e busca quebrar de vez o tabu na Arena Independência contra o América-MG. O Santos lidera a Série B com 15 pontos, enquanto o time mineiro, ainda invicto, ocupa a quarta posição com 12 unidades.