Rebeca Andrade ganha versão personalizada da Barbie: 'Representa um sonho'

Muito além das brincadeiras, a Barbie nasceu com o intuito de mostrar ao mundo e, principalmente, incentivar meninas a acreditarem que a mulher pode ser quem ela quiser. E que tal uma ginasta campeã do mundo e olímpica? Rebeca Andrade realizou um sonho e ganhou uma versão personalizada da boneca conhecida mundialmente.

"A Barbie é um nome tão grande e tão forte e, hoje, eu posso dizer que também me tornei tão grande e tão forte como ela. Realmente é uma honra fazer com que as pessoas continuem acreditando e sonhando alto para alcançar seus objetivos, sabendo que é possível. Não tem ninguém que possa dizer: 'Não, você não fez!', 'Você não lutou', 'Você não acreditou', nada disso", destacou Rebeca Andrade.

"Todas as pessoas que me acompanham viram tudo o que eu fiz. Então é isso que a Barbie (e essa homenagem) representa pra mim: Um salto de fé, sonho, conquistas, tudo", acrescentou a ginasta.

A brasileira passa a integrar um time de oito atletas homenageadas pela marca, que quer celebrar mulheres que superaram barreiras e confiaram no próprio potencial para perseguirem suas paixões. A boneca de Rebeca Andrade feita à sua semelhança é "One of Kind", ou seja, é única e, portanto, não terá exemplares disponíveis para a venda.

Rebeca Andrade ganhou uma versão da Barbie em sua homenagem Imagem: Claudio Belli

"As bonecas One of a Kind servem como uma personificação de nossos valores de paixão, capacitação e individualidade. Ao prestigiar essas mulheres inspiradoras e as suas histórias, esperamos defender a crença de que cada jovem merece a oportunidade de perseguir as suas paixões e transformar os seus sonhos em realidade", disse Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas da Mattel.

A tenista Venus Williams (Estados Unidos), as futebolistas Christine Sinclair (Canadá) e Mary Fowler (Austrália), a também ginasta Alexis Moreno (México), a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez (Espanha), a nadadora Federica Pellegrini (Itália) e a velocista Ewa Swoboda (Polônia) também foram homenageadas no seleto grupo de "Mulheres inspiradoras".